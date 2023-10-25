Генсек РФС рассказал, почему все труднее искать соперников для сборной РФ

Мы много с кем общаемся, это наша задача. Но переговоры любят тишину. Не в том смысле, что есть какие-то секреты от вас или болельщиков, но на переговоры с федерациями могут оказывать влияние разные факторы, порой неочевидные. Поэтому давайте подождём», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».