Роналду: я не такой, как все

«Я получаю удовольствие. Мне кажется, эти слова лучше всего описывают то, чем я сейчас занимаюсь. Было бы ложью сказать, что я не рад по прежнему много забивать и хорошо играть. Но Криштиану не такой, как все остальные. Я отличаюсь от других, вот почему я продолжаю играть и делаю это хорошо», — сказал Роналду.