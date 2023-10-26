Юран выступил против проведения хоккейного матча на стадионе «Нижний Новгород»

«Я не против таких шоу, только за, но стадион «Нижний Новгород» все же не то место, где 7 января стоит проводить этот матч. Объясню почему. После заключительной домашней игры 4-5 декабря с «Уралом» футбольное поле должно пройти реновацию. И это не какая-то формальная процедура, а комплекс работ, предписанный агрономом. И если мы его не проведем, то к первому домашнему матчу весной, 3 марта, поле готово не будет. И игру придется проводить на резервном стадионе – в Самаре. Вряд ли это в интересах болельщиков. И я категорически против такого переноса», - сказал Юран в интервью еженедельному журналу «Футбол-Хоккей НН».