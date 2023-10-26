Юран выступил против проведения хоккейного матча на стадионе «Нижний Новгород»
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о своем отношении к идеи проведения матча КХЛ с участием нижегородского «Торпедо» на домашнем стадионе футбольной команды.
«Я не против таких шоу, только за, но стадион «Нижний Новгород» все же не то место, где 7 января стоит проводить этот матч. Объясню почему. После заключительной домашней игры 4-5 декабря с «Уралом» футбольное поле должно пройти реновацию. И это не какая-то формальная процедура, а комплекс работ, предписанный агрономом. И если мы его не проведем, то к первому домашнему матчу весной, 3 марта, поле готово не будет. И игру придется проводить на резервном стадионе – в Самаре. Вряд ли это в интересах болельщиков. И я категорически против такого переноса», - сказал Юран в интервью еженедельному журналу «Футбол-Хоккей НН».
Также Юран предложил несколько вариантов проведения матча «Торпедо». Главный тренер «Пари НН» упомянул стадионы «Труд» и «Локомотив», которые также находятся в Нижнем Новгороде.
Юран в этом же интервью подчеркнул важность матчей, которые «Пари НН» предстоит провести на домашнем стадионе после зимней паузы в РПЛ, отметив, что в случае проведения на поле игры КХЛ, игры в чемпионате России по футболу будут невозможны.
У КХЛ уже был опыт проведения матчей регулярного чемпионата на футбольных стадионах. Ранее лига проводила игру между СКА и ЦСКА в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».