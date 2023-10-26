Рафинья будет доступен для участия в «классико» с «Реалом»

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В текущем сезоне бразилец провёл за «блауграну» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.