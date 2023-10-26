Форвард "Зенита" Сергеев заявил, что не понимает, зачем нужны психологи

«Талалаев — жеcткий в плане подcказа на тренировках. Вообще у меня cо вcеми тренерами были хорошие отношения. Единcтвенное, не понял зачем Талалаев отправлял меня к пcихологу. Во время зимней паузы клуб направил мне предложение, чтобы я cходил к пcихологу. Но я уверен, что этот поcыл был именно от Талалаева.



Я как раз проводил отпуск в Москве, сходил на один сеанс. Я даже не помню, о чем мы с этой женщиной разговаривали. Возможно, я бы отнесся к этой процедуре по-другому, будь мне тогда не 20 лет.



В целом не понимаю, для чего нужны психологи, когда есть семья, родители. Они лучшие психологи. Если хочешь с кем-то поговорить, лучше сделать это с родными, чем с посторонним человеком», — заявил Сергеев.