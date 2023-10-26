Игрок «Ниццы» Аталь дисквалифицирован за призыв к «черному дню для евреев»

Французская Лига 1 дисквалифицировала алжирского игрока «Ниццы» Юсефа Аталя на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом «устроить чёрный день для евреев», сообщается на официальном сайте лиги.

Ранее Аталь принёс извинения за скандальное видео с проповедником, призывающим к «чёрному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа, которое он опубликовал в своих соцсетях. Алжирца могли выгнать из команды за поддержку Палестины. Вскоре он удалил эту публикацию, а клуб решил отстранить Юсефа до дальнейшего уведомления.