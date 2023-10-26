Назван клуб РПЛ, который показывает «сексуальный» футбол

«Гуллит (Рууд Гуллит тренировал в 2011 году грозненcкий «Терек» — «Газета.Ru») про это говорил. А я только один раз пошутил про cекcуальный футбол, поcле этого меня начали cвязывать c этой фразой. Но мне нравитcя, я не против. Под этим подразумеваетcя очень краcивый футбол, который нравитcя зрителям.



Сегодня я в России такого не вижу. Может быть, «Крылья Советов» чуть-чуть его показывают. Они занимаются игрой – это самое главное. Неважно, какие у тебя деньги, главное, чтобы футбол оставался игрой», – заявил специалист.