Прокуратура закрыла дело в отношении президента ФИФА

«Это полная и ясная победа для меня, новой ФИФА и правосудия! Теперь ясно, что обвинения против меня были не более чем попытками бедных, завистливых и коррумпированных людей подорвать мою репутацию. Если у этих людей ещё осталось хоть какое то достоинство, им следует хотя бы проявить порядочность и извиниться за свои действия и причинённый ущерб. Расследование действительно полностью и однозначно подтверждает, что я всегда действовал законно и корректно, всегда защищал исключительно интересы ФИФА и футбола», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.