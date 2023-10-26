Тренер Божович думает о получении российского гражданства

«Я захотел это сделать (получить гражданство РФ. — Прим. «Чемпионата»), но получилось так, что из России я уехал. Но всё равно думаю об этом», — приводит слова Божовича «РИА Новости».

В Россию Божович приехал в 2008 году, возглавив пермский «Амкар». После этого черногорский специалист успел поработать с рядом российских клубов, включая «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Москву». Последним местом работы 55-летнего Божовича является «Арсенал» Тула, откуда он ушёл в 2022 году. Вместе с «Ростовом» Миодраг выиграл Кубок России, а с «Амкаром» достиг финала этого турнира.