Франко Камоцци: не нужно ставить крест на карьере Миранчука в Италии

«На мой взгляд, у Алексея Миранчука ещё есть возможность закрепиться в «Аталанте». Не нужно ставить крест на его карьере в Италии. В матче с «Дженоа» он отлично сыграл, на него было приятно смотреть. Все знают, что Алексей – качественный футболист. Если он грамотно воспользуется своими шансами, то, уверен, сможет ещё долго играть в Италии», – приводит слова Камоцци «РБ Спорт».