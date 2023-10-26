Стало известно место сборной России в рейтинге ФИФА

Напомним, в июле текущего года Россия занимала 38-е место, отставая от Чехии и опережая Нигерию. В сентябре команда Валерия Карпина опустилась на 39-ю строчку. Тройка лидеров за последние несколько месяцев не изменилась, а вот Хорватия опустилась с шестого на 10-е место в рейтинге. Сборная Испании поднялась с 10-й на восьмую строчку.