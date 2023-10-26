Иностранный тренер назвал проблему российских футболистов

«Русские действительно очень быстро зазнаются. Требования к самим себе снижают. В России чуть-чуть хорошо заиграл, тебя сразу возвышают до небес, говорят, что ты крутой, даже если ты не такой. И ты сам начинаешь так думать. А потом ты опускаешься в болото», – отметил специалист.