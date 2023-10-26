Глава МОК призвал Месси выступить на Олимпийских играх в Париже

Глава МОК Бах призвал Месси выступить на Олимпийских играх в Париже
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сыграть на летних Олимпийских играх 2024 в Париже.
Месси, который вместе с аргентинской сборной выиграл чемпионат мира 2022 года, также имеет в своем активе золото Олимпийских игра 2008 года в Пекине.
— Было бы здорово, если бы он смог сыграть в Париже. Игры — это амбиция для многих звезд футбола, таких как Мбаппе. Для Лионеля Месси это будет означать шанс снова написать историю. Он может стать единственным игроком в истории, у которого будет две золотые медали и титул чемпиона мира.
Я не хочу вмешиваться в решения тренера сборной Аргентины, но для Месси это была бы отличная возможность. Если он сыграет, у Аргентины будет больше шансов выиграть золотую медаль, это будет здорово для футбола и Олимпийских игр, — приводит слова Баха Ole.
Месси летом стал футболистом «Интер Майами», который выступает в MLS. Его контракт с американским клубом рассчитан до декабря 2025 года.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. 24 июня Месси исполнится 37 лет.