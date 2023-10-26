Тренер рассказал, как люди в Черногории относятся к россиянам

«Отношение к русским в Черногории? Нормальное. Какие у нас проблемы с Россией? Никаких. Везде есть хорошие и плохие люди – и в России, и в Черногории. Мы любим Россию. Но если даже кто-то из политиков выступает против, сам народ все равно тепло относится к России», — заявил специалист.