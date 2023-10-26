Журналист: Сазонов перешел в «Торино», потому что он грузин

«Итальянские сайты ежедневно публикуют десятки новостей трансферного рынка. Они живут тем, что привлекают внимание читателей. Но правдивого и конкретного очень мало. 95% — это дым. В этих новостях одни слухи.



Сейчас чемпионат России непривлекателен, в Италии не транслируют по ТВ матчи РПЛ. Вместо этого показывают чемпионат Саудовской Аравии. Российские команды и сборная сейчас отстранены от международных матчей, и у европейских клубов сейчас нет заинтересованности в покупке игроков из РПЛ.



Итальянские клубы предпочитают отправлять своих скаутов в Южную Америку, Африку или на Дальний Восток, а не в Россию. Исключения есть, например, Саба Сазонов перешёл в «Торино» летом. Но прежде всего потому что он грузин, как и Хвича Кварацхелия, и его игру видели на молодёжном чемпионате Европы в составе сборной Грузии», — приводит слова Франки Metaratings.ru.