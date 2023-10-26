В «Оренбурге» ответили, ищут ли нового тренера на смену Деограсии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Андреем СУЕТОВЫМ высказался о выступлении команды в чемпионата России.

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После 12 туров РПЛ «Оренбург» занимает 15-е место с 11 очками. Под руководством Давида Деограсии «горожане» проиграли три матча из четырех последних в премьер-лиге.

– У руководства нет никакого опасения за клуб, а к тренеру по-прежнему велик кредит доверия. Ищем ли мы нового тренера? Нет, – отметил Андреев.

– До ноябрьской паузы «Оренбург» ждут выезды к «Крыльям Советов» и «Динамо» и домашний матч с «Ростовом». Сколько очков будет хорошим результатом?

– Конечно, чем больше, тем лучше. Три ничьи, учитывая нынешнюю форму команды, приемлемый ли результат? Ни в коем случае. Мы всегда играем на победу, и думаю, не только мы.