Тренер «Спартака» рассказал, в чем сила русского менталитета

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо заявил, что русский менталитет помогает футболистам команды отдавать все силы во время занятий и матчей. Его слова приводит пресс-служба красно-белых.
«Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов.
При этом я не могу позволить кому то не выкладываться на 100%, потому что тогда мы не станем успешной и сильной командой. Минимум — это выходить на поле и защищать красно белые цвета с честью, потому что за тобой стоит множество людей, которые отдают страсть, жизнь и воспоминания. Мы можем делать счастливыми множество людей каждый день. Но с этим, конечно же, приходит и давление», — заявил испанец.
18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.
Соболев не попал в стартовый состав на игру 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» (2:0) и появился на поле только во втором тайме. Красно-белые набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата.