Тренер «Спартака» рассказал, в чем сила русского менталитета

«Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов.



При этом я не могу позволить кому то не выкладываться на 100%, потому что тогда мы не станем успешной и сильной командой. Минимум — это выходить на поле и защищать красно белые цвета с честью, потому что за тобой стоит множество людей, которые отдают страсть, жизнь и воспоминания. Мы можем делать счастливыми множество людей каждый день. Но с этим, конечно же, приходит и давление», — заявил испанец.