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Тонали за ставки на футбол дисквалифицирован на 10 месяцев и обязан пройти 8 месяцев терапии. Президент FIGC подтвердил

Сандро Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на футбол.

Тонали за ставки на футбол дисквалифицирован на 10 месяцев и обязан пройти терапию
© globallookpress.com

Решение об отстранении полузащитника «Ньюкасла» уже принято. Об этом сообщил президент FIGC Габриэле Гравина.

«Прокурор FIGC и Тонали достигли соглашения, которое я уже одобрил.

Соглашение предусматривает 10-месячную дисквалификацию плюс 8 месяцев реабилитационных мероприятий и не менее 16 публичных выступлений», – сказал Гравина.

Тонали пропустит оставшуюся часть сезона АПЛ и не сыграет на Евро-2024, если Италия туда попадет.

Ранее футболист признался на допросе, что делал ставки на матчи «Милана», играя за клуб. Он также сообщил следователям, что страдает лудоманией.