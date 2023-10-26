Ротенберг высказался о возможной отставке тренера Точилина

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал возможную смену главного тренера команды.

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«У нас следующая игра с «Пари НН», будем смотреть. Ищет ли Сочи нового тренера? Все зависит от следующих игр», – цитирует Ротенберга «СЭ».

В начале текущего сезона «Сочи» возглавлял Дмитрий Хохлов. 47-летний специалист был уволен со своего поста 17 сентября. Его сменщиком стал Александр Точилин, ранее работавший в тренерском штабе Хохлова.

При Точилине «Сочи» провел шесть матчей во всех турнирах, потерпел пять поражений и одержал одну победу.

После 12 туров «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 9 очками.