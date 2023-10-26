Ротенберг высказался о возможной отставке тренера Точилина

Ротенберг высказался о возможной отставке Точилина с поста главного тренера «Сочи»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал возможную смену главного тренера команды.
«У нас следующая игра с «Пари НН», будем смотреть. Ищет ли Сочи нового тренера? Все зависит от следующих игр», – цитирует Ротенберга «СЭ».
В начале текущего сезона «Сочи» возглавлял Дмитрий Хохлов. 47-летний специалист был уволен со своего поста 17 сентября. Его сменщиком стал Александр Точилин, ранее работавший в тренерском штабе Хохлова.
При Точилине «Сочи» провел шесть матчей во всех турнирах, потерпел пять поражений и одержал одну победу.
После 12 туров «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 9 очками.
В следующем матче чемпионата России команда Александра Точилина сыграет на выезде с «Пари НН». Игра состоится 29 октября. Начало встречи – 14:00 мск.