Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что офсайдные линии могут появиться в РПЛ уже в декабре 2023 года.

«25-27 ноября будет тест на двух матчах РПЛ. Они назначат своего представителя. Если тест пройдёт удачно, то всё запустим. Есть несостыковки с VAR? Не несостыковки, а интеграция», — передаёт слова Павла Каманцева корресподент «Чемпионата» Илья Никульников .

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначения на международные матчи и работали только на внутренней арене. При этом в РПЛ и Кубке страны используется система VAR.