Борис Игнатьев назвал лучший трансфер в истории «Локомотива»

«Кварацхелия, наверное, лучший трансфер в истории «Локомотива». Как его разглядели тогда, а потом не доглядели. Сейчас он один из ведущих футболистов Европы. Как могли расстаться с игроком такого калибра — непонятно. К сожалению, его оценили по достоинству вне наших стен», — приводит слова Игнатьева Legalbet.