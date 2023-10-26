Глава судейского комитета РФС рассказал об отношениях с президентом РПЛ

Павел Каманцев: с Алаевым отношения рабочие. Никаких конфликтов у нас нет
Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал об отношениях с президентом Российской Премьер-Лиги Александром Алаевым.
«Общались ли с Алаевым после истории с высказываниями? Сегодня на Исполкоме поздоровались. Отношения у нас РПЛ нормальные и рабочие. Взаимодействуем профессионально. Никаких конфликтов у нас нет», — передаёт слова Каманцева корресподент «Чемпионата» Илья Никульников.
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