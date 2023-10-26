Глава судейского комитета РФС рассказал об отношениях с президентом РПЛ

«Общались ли с Алаевым после истории с высказываниями? Сегодня на Исполкоме поздоровались. Отношения у нас РПЛ нормальные и рабочие. Взаимодействуем профессионально. Никаких конфликтов у нас нет», — передаёт слова Каманцева корресподент «Чемпионата» Илья Никульников.