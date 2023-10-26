«Спартаку» предрекли проблемы в матче с «Факелом»

«Я думаю, что да, [столкнется «Спартак» с проблемами]. Все-таки, с приходом Ташуева «Факел» воспрял, это показала последняя игра, в которой воронежцы обыграли «Оренбург». Все-таки я думаю, что «Факел» дома при поддержке большого количества зрителей даст бой «Спартаку». [Поражение] не станет трагедией для «Спартака», нормально все будет. Начнутся просто опять разговоры, что Абаскаль не справляется с работой, но на этом все и закончится», — заявил Масалитин.