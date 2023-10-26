Червиченко назвал действия тренера «Спартака» «мерзотными»

«Уверен, что Джикию с руками и ногами подхватит и «Зенит», и любая другая команда. Поэтому это очень глупое движение от Абаскаля, которое не дает плюсов и не поднимает ему авторитета.



Это проблема молодых тренеров. Они не могут задавить лидера команды cвоими доcтижениями. Он не доcтиг ничего как футболиcт, как тренер он также ничего не выигрывал, поэтому приходитcя выяcнять отношения такими мерзотными и cклочными вещами», — заявил Червиченко.