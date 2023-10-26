РФС подписал соглашение с Беларусью о работе местных судей в РПЛ
Арбитры из Беларуси в ближайшем будущем смогут работать на матчах Мир РПЛ.
О подписании соглашения сообщил председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев. Ранее РФС заключил аналогичное соглашение с Саудовской Аравией.
– По иностранным судьям. Есть точные даты, когда они начнут работу?
– С РПЛ согласовываем. Будем вносить изменения в регламент. И после этого подберем тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии.
Также сегодня подписали соглашение с Белоруссией. Возможно, первый тур будут работать судьи из Саудовской Аравии, а потом – из Белоруссии. Надо с коллегами согласовать.
– Сколько будет иностранных бригад в туре?
– Начнем потихоньку. Логистика сложная, плюс каждая из федераций должна оценить ценность матчей. Начнем действовать осторожно, а дальше посмотрим.
– Зарубежные арбитры будут получать [деньги] за работу по расценкам РФС?
– В связи со сложностью трансграничных платежей все будут получать в своих федерациях в рамках обмена. Перевести деньги в Саудовскую Аравию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке очень тяжело, – сказал Каманцев.
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