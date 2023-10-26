РФС подписал соглашение с Беларусью о работе местных судей в РПЛ

Арбитры из Беларуси в ближайшем будущем смогут работать на матчах Мир РПЛ.

О подписании соглашения сообщил председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев. Ранее РФС заключил аналогичное соглашение с Саудовской Аравией.

– По иностранным судьям. Есть точные даты, когда они начнут работу?

– С РПЛ согласовываем. Будем вносить изменения в регламент. И после этого подберем тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии.

Также сегодня подписали соглашение с Белоруссией. Возможно, первый тур будут работать судьи из Саудовской Аравии, а потом – из Белоруссии. Надо с коллегами согласовать.

– Сколько будет иностранных бригад в туре?

– Начнем потихоньку. Логистика сложная, плюс каждая из федераций должна оценить ценность матчей. Начнем действовать осторожно, а дальше посмотрим.

– Зарубежные арбитры будут получать [деньги] за работу по расценкам РФС?