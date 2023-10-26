Названа причина лидерства «Краснодара» в РПЛ

«Сейчас «Краснодар» на подъеме. Но ЦСКА играет дома, им деваться некуда, соберутся, выйдут в оптимальном составе. Обе команды покажут хорошую игру. Могу пожелать ЦСКА удачи, буду надеяться, что у них все получится.



У «Краснодара» команда очень сбалансированная во всех линиях, поэтому они и занимают первую строчку. Слабых мест практически нет, они заслуженно лидируют. Но и ЦСКА не аутсайдер, у него очень большой потенциал. Они могут настроиться и дать бой лидерам», — считает Новиков.