Экс-тренер «Ростова» уверен, что Дзюба хочет насолить Карпину

«В любом случае, «Ростов» играет дома и будет стремиться к победе. Но «Локомотив» — команда, которая имеет в атаке очень быстрых крайних нападающих. Это будет для нее козырем, «Ростову» придется действовать осторожно.



Конечно, у Дзюбы будет побольше желания — насолить Карпину, несомненно. На пользу «Ростову» это никак не пойдет, у игрока будет дополнительная мотивация», — считает Балахнин.