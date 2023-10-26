Экс-президент «Локомотива» назвал главную претензию к Галактионову

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Андреем СУЕТОВЫМ назвал открытие и разочарование в составе «железнодорожников» и высказался о будущем главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

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– Мне кажется, весь «Локомотив» – это открытие сезона. Галактионову вроде удается как-то стабилизировать состав, делать игру. Мне очень нравится, что вернули Сильянова. Я вижу в нем очень сильного защитника. Открытием у «Локомотива» назвал бы Карпукаса. Этот парень вроде незаметно вливался в состав, но на сегодня считаю, что он цементирует всю середину «Локомотива». Это большой плюс, что у нас появился такой игрок. Также очень импонирует Лантратов. Я не очень хорошо относился к тому, что убрали Гильерме, но как действует Лантратов меня очень радует, – отметил Наумов.

– А кто, напротив, пока разочаровывает?

– Расстроило, что немного сдал Пиняев. Но это свойственно молодым футболистам, они не могут все игры проводить стабильно. Однако это не провал. Мы должны больше ждать от Глушенкова – это первое. Второе меня огорчила ситуация с Куликовым, потому что я видел, что парень может вырасти в большого футболиста, но потерялся. И третий, кто разочаровывает сейчас, – это Рыбчинский. Я всегда думал, что он завтра заиграет, но он тоже остановился в росте.

– Два последних сезона в «Локомотиве» были тренерские перестановки по ходу сезона. Как думаете, высоки ли шансы Галактионова доработать до лета 2024 года?