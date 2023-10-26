Абаскаль описал «Спартак» тремя словами
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль описал клуб тремя словами.
«Не знаю, как описать «Спартак» тремя словами. Три слова – слишком мало!
Для меня одно слово – это футбол, потому что здесь просто чувствуется запах футбола.
Ещё одно слово – работа. Люди приходят сюда каждый день работать. Я очень это ценю. Мы можем изменить многое, даже поменять тренера, но «Спартак» – это работа. Здесь люди трудятся.
Третье слово – семья. После всех месяцев, проведённых вместе, мы каждый день чувствуем себя семьёй, а это место – домом», — сказал Абаскаль клубному шоу.
На данный момент красно-белые в МИР РПЛ располагаются на четвёртой позиции с 20 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков.
Чемпионат.com: главные новости