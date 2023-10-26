ЭСК РФС признала, что судьи ошибочно не показали 3 красные карточки.

«Ошибки в плане совершения понятны, мы услышали судей. Но для нас они неприемлемы. Ошибки должны были быть исправлены.



У главных судей были обоснования, что они не видели эпизоды, но ВАР должен был помочь, но этого не случилось.



Все громкие решения судей в туре ЭСК РФС признала ошибочными. Это неудаление в Оренбурге [за удар шипами игрока «Факела» Евгения Маркова по ноге Сесару Флорентину], неудаление [игрока «Крыльев» Амара Рахмановича за удар локтем в лицо Клаудиньо] в Петербурге, в моменте с Дзюбой [за фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса] тоже должна была быть красная карточка.



ЭСК единогласно признала это без каких либо длительных обсуждений. Мы только пытались понять причины, почему ВАР не вмешался в каждом из случаев», – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.