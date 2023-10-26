Нападающий «Зенита» рассказал, в чем Санкт‑Петербург лучше Москвы

Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, в чем Санкт‑Петербург лучше Москвы
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев назвал свой любимый город, а также рассказал, в чем Санкт Петербург лучше Москвы.
До перехода в «Зенит» 28 летний форвард выступал за «Строгино», «Ригу», «Тамбов», московское «Торпедо» и самарские «Крылья Советов».
— Ты ведь поиграл во многих городах. Какой самый любимый?
— Сейчас — Санкт Петербург. В Самаре тоже было классно — там лето с мая по сентябрь, очень тепло. Когда играли в «Строгино» и «Торпедо», очень нравилась Москва. Но в какой то момент она мне приелась, перестал получать удовольствие от этого города.
Москва и Петербург — наши мегаполисы, туда все едут. Уровень жизни там, естественно, выше, чем в регионах. Возможностей больше. Думаю, в других странах так же — из маленьких городов все хотят перебраться в большие — учиться, работать.
— Вечный вопрос: что круче — Москва или Питер?
— Для меня Санкт Петербург.
— В чем их главное различие?
— Ну, первое, это погода. В Петербурге резкая смена погоды — солнце, а потом раз — и ливень. В Москве такого нет. Плюс отличается менталитет людей. В Москве на тебя не обращают внимания — могут в час пик толпой занести в метро и так же вынести. В Петербурге такого нет, сам город более спокойный, интеллигентный. Во всех туристических местах я уже побывал, очень круто. Но если приезжают родители, сестра или друзья — хожу с ними по второму, третьему разу. Не могу же отправить их гулять, а сам дома остаться, — цитирует Сергеева Sport24.