Нападающий «Зенита» рассказал, в чем Санкт‑Петербург лучше Москвы

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев назвал свой любимый город, а также рассказал, в чем Санкт Петербург лучше Москвы.

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До перехода в «Зенит» 28 летний форвард выступал за «Строгино», «Ригу», «Тамбов», московское «Торпедо» и самарские «Крылья Советов».

— Ты ведь поиграл во многих городах. Какой самый любимый?

— Сейчас — Санкт Петербург. В Самаре тоже было классно — там лето с мая по сентябрь, очень тепло. Когда играли в «Строгино» и «Торпедо», очень нравилась Москва. Но в какой то момент она мне приелась, перестал получать удовольствие от этого города.

Москва и Петербург — наши мегаполисы, туда все едут. Уровень жизни там, естественно, выше, чем в регионах. Возможностей больше. Думаю, в других странах так же — из маленьких городов все хотят перебраться в большие — учиться, работать.

— Вечный вопрос: что круче — Москва или Питер?

— Для меня Санкт Петербург.

— В чем их главное различие?