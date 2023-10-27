КДК РФС оштрафовал «Локомотив» за задержку матча чемпионата России против «Динамо»

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Локомотив» на 20 тысяч рублей за поздний выход футболистов на матч 12 го тура РПЛ против «Динамо», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла в субботу, 21 октября, на стадионе железнодорожников и завершилась со счетом 0:0.
Также за выход за пределы технической зоны в матче против ЦСКА на 30 тысяч рублей оштрафован главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов, такое же нарушение было у главного тренера «Факела» Сергея Ташуева в игре с «Оренбургом», он должен выплатить сумму в размере 20 тысяч тысяч рублей.