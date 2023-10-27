КДК РФС оштрафовал «Локомотив» за задержку матча чемпионата России против «Динамо»

Также за выход за пределы технической зоны в матче против ЦСКА на 30 тысяч рублей оштрафован главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов, такое же нарушение было у главного тренера «Факела» Сергея Ташуева в игре с «Оренбургом», он должен выплатить сумму в размере 20 тысяч тысяч рублей.