«Зенит» назвали средней командой

«С приходом Мирослава Ромащенко неплохой отрезок провели грозненцы, сейчас немного спад наступил у команды. Все равно у них своеобразная команда, которая может выдать неприятный матч для «Зенита». «Зенит» пока не набрал свой полный ход. Последний матч они играли, и первый тайм был ни о чем. Как только самолюбие сыграло, они включили скорости и получили преимущество. Без добавки скоростей и эмоций «Зенит» на сегодняшний день — средняя команда. Но как только скорости включает, как только мяч начинает хорошо двигаться, сразу команда преображается», — заявил Масалитин.