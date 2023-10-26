РФС будет работать над организацией турнира среди стран БРИКС

"Рассматривается ли вариант проведения футбольного турнира среди стран БРИКС? Да, мы будем работать над этим, - сказал Дюков. - Мы уже приступили к планированию, составлению календарного плана игр для наших сборных команд в 2024 году. Давайте сперва мы договоримся, подпишем контракты, объявим об этом".