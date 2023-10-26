РФС будет работать над организацией турнира среди стран БРИКС

Российский футбольный союз будет работать над организацией турнира среди стран БРИКС
Российский футбольный союз (РФС) планирует работать над созданием турнира среди стран - участниц БРИКС. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.
"Рассматривается ли вариант проведения футбольного турнира среди стран БРИКС? Да, мы будем работать над этим, - сказал Дюков. - Мы уже приступили к планированию, составлению календарного плана игр для наших сборных команд в 2024 году. Давайте сперва мы договоримся, подпишем контракты, объявим об этом".
В июне текущего года юношеская команда "Зенита" выиграла турнир стран БРИКС среди игроков не старше 17 лет. В финале соревнования, которое проходило в Бразилии, петербуржцы обыграли юношескую сборную России. Конкуренцию российским командам на том соревновании составили "Палмейрас", "Атлетико Жувентус", "Сантос", "Коринтианс", "Фламенго" и "Насьонал".
В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Соревнования должны пройти в Казани с 12 по 23 июня, в программу Игр входит пляжный футбол.