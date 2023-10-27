Бывший тренер сборной России по футболу назвал свою зарплату

"Правда, что получал 500 долларов в месяц? Такое время... И это было не самое основное и не самое обидное для меня. Тогда любили профессию. Я никогда не шел куда-то работать со словами "вы мне такую зарплату сделайте".



Сколько мне дали — столько и взял. Такая была ставка в федерации. Это может быть неправильно, но такое было время", - сказал Игнатьев.