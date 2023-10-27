Генсек РФС о переходе в Азию: «Это более чем риск. Смена конфедераций не означает, что ФИФА отменит запрет»
Генсек РФС высказался на тему возможного перехода в Азию.
– Если будет принято решение о переходе в Азию, то это не дает гарантий, что клубы и сборные будут играть официальные матчи? Там нам тоже могут запретить играть?
– Они и сейчас нам запрещены. У нас сейчас действует запрет ФИФА. И сама смена конфедераций с УЕФА на АФК не означает, что ФИФА этот запрет отменит.
– Это риск?
– Это более чем риск. Это возможность сменить конфедерацию, но потерять всю наработанную систему отношений, которые есть у нас с УЕФА и начать все с чистого листа в АФК. При этом не играя ни в каких соревнованиях, – сказал Максим Митрофанов.
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