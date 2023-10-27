На матчах 10-го тура АПЛ пройдет акция в память о Бобби Чарльтоне

Минутные аплодисменты прозвучат на всех матчах 10-го тура английской Премьер-лиги в знак памяти о легендарном футболисте Бобби Чарльтоне, информирует официальный сайт АПЛ.

Так называемая минута аплодисментов пройдёт перед началом каждого матча ближайшего тура чемпионата Англии. Кроме того, игроки и официальные лица наденут черные повязки в знак скорби.

Напомним, легендарный сэр Бобби Чарльтон скончался на 87-м году жизни. Ещё в 2020 году у Чарльтона диагностировали деменцию. Деменция — болезнь, связанная с поражением головного мозга, которая приводит к распаду психических функций, утрате памяти, потере ранее усвоенных знаний и практических навыков… Повседневная деятельность больного нарушена и за ним необходим постоянный уход.