Непомнящий: РФС не стоит спешить с переходом в Азию

«Что может дать возможный переход в Азию нашим командам или национальной сборной России? Тут есть три конкретных момента. Во-первых, там будет всего три или четыре страны, которые смогут быть конкурентоспособными против нас. Тут можно назвать Южную Корею, условную Австралию и Иран.



Во-вторых, участие в еврокубках всегда приносит коммерческую прибыль, АФК не настолько богата, как УЕФА, и это будет просто нерентабельно. Считаю, что не стоит рисковать и лучше запастись терпением», — приводит слова Непомнящего RT.