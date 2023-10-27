Дзюбу обвинили в проваливании матчей

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Экс-президент "Локомотива" Наумов заявил, что Дзюба положительно влияет на клуб

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился размышлениями об игре 35-летнего нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы, отметив его положительное влияние на команду. Его слова передает издание «Спорт день за днем».

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© РИА Новости

«Надо отдать должное ветерану Дзюбе. Много, конечно, было разговоров про него, но, тем не менее, нужно сейчас говорить, что он цементирует команду в раздевалке. Не всегда сильно играет, иногда проваливает матчи, но его присутствие всегда положительно влияет на команду», — заявил Наумов.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Контракт будет автоматически продлен еще на один сезон, если Дзюба сделает 12 результативных действий в нынешнем сезоне. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор».

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В новом сезоне Дзюба сыграл 10 матчей в чемпионате России и еще три — в Кубке страны, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) является Наир Тикнизян (четыре гола).

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