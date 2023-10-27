Дзюбу обвинили в проваливании матчей

«Надо отдать должное ветерану Дзюбе. Много, конечно, было разговоров про него, но, тем не менее, нужно сейчас говорить, что он цементирует команду в раздевалке. Не всегда сильно играет, иногда проваливает матчи, но его присутствие всегда положительно влияет на команду», — заявил Наумов.