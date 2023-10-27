Салах забил 43 гола за «Ливерпуль» в еврокубках и установил рекорд

Гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха «Тулузе» (5:1) в рамках Лиги Европы стал 43 для египтянина в еврокубках. Ни один игрок не забивал за английский клуб больше.

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Предыдущий обладатель рекордного количества забитых мячей за одну английскую команду в еврокубках — Тьерри Анри — имеет на своём счету 42 гола. Третье место в импровизированном рейтинге забивающих занимает экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с 40 голами. Рекорд Анри Салах повторил в матче с «Юнионом» в сентябре.