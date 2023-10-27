Митрофанов сообщил, что РФС продолжает получать деньги от УЕФА

«Мы получаем от УЕФА деньги по этой программе, ежегодно отчитываемся. Там есть небольшая фиксированная часть, есть часть за выполнение инициатив, есть часть инвестиционная. Мы все три части получаем. Это совокупная программа, она включает порядка € 15 млн, соответственно € 5 млн каждый год. Конечно, РФС должен платить взносы, это членский взнос, он составляет 250 швейцарских франков в год», — приводит слова Митрофанова ТАСС.