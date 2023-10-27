Клопп недоволен, что его футболист играл за сборную Франции

Тренер "Ливерпуля" Клопп раскритиковал Дешама за вызов Конате в сборную Франции
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал наставника сборной Франции Дидье Дешама за вызов в национальную команду защитника английской команды Ибраима Конате. Его слова приводит Footmercato.
«Сегодня его не было в составе, но мне в Конате абсолютно все нравится. Проблема в том, что у него было несколько травм, а Дешам заставил его играть 90 и 87 минут в последних двух матчах, поэтому мы оставили его отдыхать. Он мог бы выйти на поле сегодня вечером, но ему еще предстоит сыграть в воскресенье… Итак, господин Дешам, именно так мы даем игрокам отдых, а не на три минуты. Но в остальном мы более чем довольны Конате», — заявил Клопп.
26 октября «Ливерпуль» разгромил французскую «Тулузу» (5:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Конате не участвовал в этой встрече.
В октябре сборная Франции сыграла против команды Нидерландов (2:1) в отборочном этапе чемпионата Европы — 2024, а также провела товарищеский матч против Шотландии (4:1).
В текущем сезоне 24-летний француз принял участие в девяти матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.