Названы претенденты на звание лучшего азиатского футболиста года
Азиатская футбольная конфедерация (АФК) определила номинантов на получение личных наград АФК 2022 года, сообщает официальный сайт организации.
Претендентами на лучшего игрока Азии на международном уровне стали полузащитник «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми, хавбек «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Японии Каору Митома, игравший также в прошлом году за бельгийский «Юнион» и защитник «Баварии» Ким Мин Джэ. Футболист национальной команды Южной Кореи перешёл в мюнхенский клуб после сезона выступлений в «Наполи», а ранее играл также за «Фенербахче».
На звание лучшего игрока года в Азии номинированы австралиец Мэттью Леки («Мельбурн Сити»), катарец Алмоез Али («Аль-Духаиль») и саудовец Салим аль-Давсари («Аль-Хиляль»).
На приз лучшей футболистке номинированы австралийка Саманта Керр («Челси»), китаянка Чжан Линьянь («Гуанчжоу», «Ухань», «Грасхоппер») и японка Саки Кумагаи («Бавария»).