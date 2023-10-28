Названы претенденты на звание лучшего азиатского футболиста года

Претендентами на лучшего игрока Азии на международном уровне стали полузащитник «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми, хавбек «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Японии Каору Митома, игравший также в прошлом году за бельгийский «Юнион» и защитник «Баварии» Ким Мин Джэ. Футболист национальной команды Южной Кореи перешёл в мюнхенский клуб после сезона выступлений в «Наполи», а ранее играл также за «Фенербахче».