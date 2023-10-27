Корнеев: отъезд Джикии из «Спартака» звучит на уровне фантастики

© Чемпионат.com

«Если посмотреть со стороны, то будущее Джикии в «Спартаке» очень туманное. С игроком нет должного общения, ситуация поставлена на самотёк. Это не очень правильно. Учитывая статус футболиста, с ним нужно играть с открытыми картами, делая его частью команды.

Но этого не происходит, и он сам по себе ещё не в оптимальном состоянии и игровой форме. Не думаю, что Джикия останется. Абаскаль уже давно кричит своими решениями, что он не нужен. Одно из них – приобретение Бабича.