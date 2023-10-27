Футболист "Локомотива" Магкеев не вернется на поле до конца 2023 года

«Локомотив» потерял защитника до конца 2023 года
Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев сообщил о своем восстановлении после разрыва крестообразной связки.
«В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе. Стараюсь вернуться к тренировкам. Возвращение на поле к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие - поэтому меня предупредили, что рисковать не будут», - заявил Станислав Магкеев в интервью «Спорт-Экспресс».
24-летний российский защитник заработал разрыв крестообразной связки коленного сустава в игре 26-го тура РПЛ-2022/23 против «Сочи», которая завершилась со счетом 3:0. Встреча состоялась 8 мая текущего года.
25 мая Станислав перенес операцию в одной из французских клиник. Нынешнем сезоне он еще ни разу не выходил на поле. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 млн евро. Его текущее соглашение с клубом действует до 30 июня 2024 года.
В 13-м туре чемпионата России московский «Локомотив» сыграет на выезде против «Ростова». Игра запланирована 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
После 12-ти туров РПЛ «железнодорожники» набрали 20 очков и занимают 5 место в турнирной таблице.