Футболист "Локомотива" Магкеев не вернется на поле до конца 2023 года

«В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе. Стараюсь вернуться к тренировкам. Возвращение на поле к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие - поэтому меня предупредили, что рисковать не будут», - заявил Станислав Магкеев в интервью «Спорт-Экспресс».