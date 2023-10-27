«Ньюкасл» изучает возможность снижения зарплаты Тонали из-за дисквалификации

Английский «Ньюкасл Юнайтед» изучает возможность снижения зарплаты полузащитника Сандро Тонали после того, как он был дисквалифицирован на 10 месяцев за нелегальные ставки. Об этом сообщает Daily Telegraph.

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По информации источника, внутри клуба уже начались дискуссии с юристами о возможности сокращения зарплаты футболиста. При этом руководство клуба ещё не определилось со следующим шагом в отношении Сандро, так как благополучие игрока является приоритетом для «Нюкасл Юнайтед».

23-летний итальянец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов англичан.

Напомним, 26 октября стало известно, что Итальянская федерация футбола дисквалифицировала Сандро Тонали за ставки на 10 месяцев.