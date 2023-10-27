Ерохин рассказал, почему больше не является джокером команды

«Я передал функции джокера Мантуану? Команда — это не 10-11 футболистов, а больше 20 человек. В какой-то момент сезона каждый может выйти на первый план и взять на себя какие-то функции. В этом нет ничего такого. Может забить Мантуан, я, любой другой. Главное — набирать очки», — сказал Ерохин «РБ Спорт».