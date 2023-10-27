Ерохин рассказал, почему больше не является джокером команды
Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о том, кто теперь в составе сине-бело-голубых выполняет функцию джокера.
«Я передал функции джокера Мантуану? Команда — это не 10-11 футболистов, а больше 20 человек. В какой-то момент сезона каждый может выйти на первый план и взять на себя какие-то функции. В этом нет ничего такого. Может забить Мантуан, я, любой другой. Главное — набирать очки», — сказал Ерохин «РБ Спорт».
Полузащитник начал выступать за петербуржцев в 2017 году. В текущем сезоне РПЛ Ерохин провел за «Зенит» 8 матчей (230 минут) и сделал 2 ассиста.
Мантуан перешел в «Зенит» из «Коринтиаса» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила 3 млн евро (по данным Transfermarkt). Контракт нападающего с петербургской командой истекает в июне 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.