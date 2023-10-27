Личка высказался о давлении при работе на своей должности

«Давление испытывает человек, работающий по 12 часов в Пятёрочке за 15 тысяч рублей, с двумя детьми и ипотекой. Мы (тренеры — Прим. «Чемпионата») счастливые люди», — сказал Личка в шоу «Игра без мяча» на You-Tube канале РПЛ.