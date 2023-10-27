«Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-черной форме

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» «Спартак» впервые в этом сезоне выйдет на поле в красно-чёрной форме. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Третий комплект формы на сезон-2023/2024 «Спартак» представил в середине августа, красно-чёрная форма посвящена победе над «Аяксом» 25-летней давности. К матчу с «Факелом» красно-белые подходят, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имея на своём счету 20 набранных очков. Воронежская команда располагается на 13 месте.

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