Девушка капитана «Краснодара» чудом не получила железным блином по голове

Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, попала в неприятную ситуацию во время занятий в тренажерном зале. Видео инцидента она опубликовала в своем Telegram-канале.

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На видео неизвестный мужчина случайно едва не уронил железный блин со штанги на голову девушке.

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«На мое возмущение: «Вы бы хоть извинились», мне ответили: «Да я просто не знаю как тут это работает». Класс. Возможно, это мой второй день рождения», — написала Кондратюк.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основную команду в 2017 году. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне чемпионата России Сафонов принял участие в семи матчах, пропустив два мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сафонова составляет €16 млн.